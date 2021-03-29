ЧМ-2022. Отбор

Форвард Баварии выбыл на десять дней из-за повреждения колена.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски не сможет помочь сборной Польши в ближайшем матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Англии из-за трамы. Об этом сообщает пресс-служба польской футбольной ассоциации.

Левандовски травмировался в матче против Андорры, где был заменен на 63-й минуте. На восстановление 32-летнему поляку потребуется около 10 дней, поэтому футболист покинет расположение национальной команды и вернется в клуб.

Таким образом, Левандовски пропустит поединок третьего тура отборочной кампании против Англии, который состоится 31 марта.

В двух первых матчах отбора Польша расписала мировую с Венгрией (3:3) и обыграла Андорру (3:0). В этих играх Роберт забил три мяча, что позволило ему стать седьмым европейцем, который смог забить 65 голов за свою сборную.

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