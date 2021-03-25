ЧМ-2022. Отбор

Состоялись очередные поединки отборочного цикла ЧМ-2022.

Завершились очередные поединки стартового тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

В первом матче сборная Швеции на своем поле минимально обыграла Грузию со счетом 1:0. Единственный гол в составе шведов забил Виктор Классон, а ассистировал ему вернувшийся в сборную форвард Милана Златан Ибрагимович, ставший самым возрастным игроком в составе национальной команды за всю ее историю.

Швеция — Грузия 1:0

Гол: Классон, 35

Швеция: Нордфельдт — Аугустинссон, Хеландер, Линделеф, Люстиг (Крафт, 84) — Классон (Форсберг, 74), Ольссон (Экдаль, 68, Сванберг, 73), Ларссон, Кулусевски — Исак, Ибрагимович (Квайсон, 84)

Грузия: Лория — Чабрадзе, Кашиа, Двали, Гиорбелидзе — Квеквескири (Шенгелия, 60), Канкава (Гвилия, 60) — Кварацхелия (Китейшвили, 46), Абурджания, Лобжанидзе (Беридзе, 78) — Квилитая (Микаутадзе, 84)

Предупреждения: Ибрагимович, Аугустинссон — Двали

Во втором матче была зафиксирована ничья между сборными Венгрии и Польши, которые на двоих забили шесть мячей. В составе венгров отметились Роланд Шоллаи, Адам Салаи и Вилли Орбан, а у поляков результативные удары на счету Кшиштофа Пьонтека, Камиля Юзвяка и Роберта Левандовски, который спас гостей от поражения на 82-й минуте встречи.

Венгрия — Польша 3:3

Голы: Шоллаи, 6, Салаи, 52, Орбан, 78 — Пентек, 60, Юзвяк, 61, Левандовски, 82

Венгрия: Гулаши — Аттила Салаи, Орбан, Фиола — Хандья (Ланг, 66), Кольмар (Шигер, 81), Надь, Кляйнхайслер, Ловренчич (Него, 66) — Адам Салаи, Шоллаи (Варга, 72)

Польша: Щесны — Реца (Рыбус, 79), Гелик (Глик, 58), Беднарек, Берешински — Зьелински, Модер (Пьонтек, 59), Крыховяк, Шиманьски — Милик (Гросицки, 84), Левандовски

Предупреждения: Фиола, Ланг, Надь, Салаи — Гелик, Берешински

Удаление: Фиола, 90+4 (вторая желтая карточка)