ЧМ-2022. Отбор
Лидер Баварии оформил дубль в матче против Андорры.
Роберт Левандовски, twitter.com
29 марта 2021, 11:17
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в поединке второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Андорры (3:0).
Таким образом, 32-летний бомбардир довел количество своих голов за национальную команду до 66.
По информации Goal, Левандовски стал лишь седьмым европейским игроком в истории, который преодолел отметку в 65 забитых мячей за сборную.
Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду, на счету которого 102 мяча в составе сборной Португалии. За португальцем идут Ференц Пушкаш (Венгрия, 84), Шандор Кочиш (Венгрия, 75), Мирослав Клозе (Германия, 71), Герд Мюллер (Германия, 68) и Робби Кин (Ирландия, 68).
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