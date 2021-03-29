ЧМ-2022. Отбор

Лидер Баварии оформил дубль в матче против Андорры.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в поединке второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Андорры (3:0).

Таким образом, 32-летний бомбардир довел количество своих голов за национальную команду до 66.

По информации Goal, Левандовски стал лишь седьмым европейским игроком в истории, который преодолел отметку в 65 забитых мячей за сборную.

Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду, на счету которого 102 мяча в составе сборной Португалии. За португальцем идут Ференц Пушкаш (Венгрия, 84), Шандор Кочиш (Венгрия, 75), Мирослав Клозе (Германия, 71), Герд Мюллер (Германия, 68) и Робби Кин (Ирландия, 68).

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