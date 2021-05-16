Клуб проводит неудачный сезон.
Симеон Нванкво, getty images
16 мая 2021, 19:45
Беневенто забил гол в ворота Кротоне в матче 37-го тура Серии А.
По информации источника, для Кротоне этот пропущенный гол стал 92-м в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Это худший результат в истории итальянского чемпионата.
Ранее антирекорд по пропущенным мячам принадлежал Казале. В сезоне-1033/34 клуб пропустил 91 гол в 34 матчах.
Ранее лондонский Арсенал повторил и превзошел несколько своих антирекордов в результате поражения от Эвертона.