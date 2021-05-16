Италия

Клуб проводит неудачный сезон.

Беневенто забил гол в ворота Кротоне в матче 37-го тура Серии А.

По информации источника, для Кротоне этот пропущенный гол стал 92-м в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Это худший результат в истории итальянского чемпионата.

Ранее антирекорд по пропущенным мячам принадлежал Казале. В сезоне-1033/34 клуб пропустил 91 гол в 34 матчах.

Ранее лондонский Арсенал повторил и превзошел несколько своих антирекордов в результате поражения от Эвертона.