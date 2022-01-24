Германия

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В поединке 20 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария в гостях уверенно обыграла берлинскую Герту со счетом 4:1.

В составе команды Юлиана Нагельсманна результативными ударами отметились Толиссо, Мюллер, Сане и Гнабри, а у хозяев поля единственный точный удар записан в актив вышедшего на замену Эккленкампа.

Обзор матча:

Герта — Бавария 1:4

Голы: Эккленкамп, 81 - Толиссо, 25, Мюллер, 45, Сане, 75, Гнабри, 79

Герта – Шволов, Пекарик, Боята, Дардаи (Платтенхардт, 58), Гехтер, Миттельштедт (Аскасибар, 58), Дарида (Бьеркан, 58), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Эккеленкамп, 80), Маолида (Йоветич, 69).

Бавария – Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 80), Павар, Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер (Ваннер, 80), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 80), Коман (Ричардс, 69), Сане.

Предупреждение: Сердар.