47-летний специалист жестко поплатился за свой проступок.
Маркуш Анфанг и Флориан Юнге, dfb.de
26 января 2022, 23:18
Бывший главный тренер Вердера Маркуш Анфанг получил годичную дисквалификацию, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
47-летний немецкий специалист был наказан за то, что использовал поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса.
Помимо дисквалификации, Анфанг будет вынужден заплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Также дисквалифицирован его ассистент Флориан Юнге, который отбудет бан в десять месяцев и заплатит штраф в размере 3 тысяч евро.
Также отмечается, что дисквалификация отсчитывается с 20 ноября прошлого года. С 1 июня она будет приостановлена, а специалисты до 30 июня 2023 года будут на испытательном сроке.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.