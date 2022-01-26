Германия

47-летний специалист жестко поплатился за свой проступок.

Бывший главный тренер Вердера Маркуш Анфанг получил годичную дисквалификацию, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

47-летний немецкий специалист был наказан за то, что использовал поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса.

Помимо дисквалификации, Анфанг будет вынужден заплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Также дисквалифицирован его ассистент Флориан Юнге, который отбудет бан в десять месяцев и заплатит штраф в размере 3 тысяч евро.

Также отмечается, что дисквалификация отсчитывается с 20 ноября прошлого года. С 1 июня она будет приостановлена, а специалисты до 30 июня 2023 года будут на испытательном сроке.

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