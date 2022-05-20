Німецький клуб не хоче пропонувати воротареві тривалий контракт.
Мануель Нойєр, ФК Баварія
20 травня 2022, 11:22
Воротар Баварії Мануель Нойєр не може домовитися про новий контракт із мюнхенським клубом. Про це повідомляє Kicker.
За інформацією джерела, 36-річний голкіпер має намір продовжити контракт із клубом на три роки, але керівництво чемпіонів Німеччини не впевнене у тривалій угоді.
Клуб не впевнений у тому, що Мануель зможе виступати на топ-рівні протягом усієї тривалої угоди.
Цього сезону Нойєр провів 37 матчів, у яких пропустив 34 м'ячі. Його чинний контракт розрахований до літа 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Левандовські погодив умови контракту з Барселоною.