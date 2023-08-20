Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 19 серпня 2023 року, 16:30.
Баєр – РБ Лейпциг, Getty Images
20 серпня 2023, 10:24
У поєдинку стартового туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр на своєму полі здобув перемогу над Лейпцигом з рахунком 3:2.
Перемогу "атекарям" принесли забиті м'ячі у виконанні Фрімпонга, Та та Вірца. У складі "биків" результативними ударами відзначилися Ольмо та Опенда.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Лейпциг у 1 турі німецької Бундесліги-2023/24:
Баєр – РБ Лейпциг 3:2
Голи: Фрімпонг, 24, Та, 35, Вірц, 64 – Ольмо, 39, Опенда, 71.
Баєр: Градецькі – Коссуну, Та, Тапсоба – Фрімпонг (Артур, 78), Паласіос, Джака, Грімальдо – Гофманн (Гложек, 89), Вірц (Андріх, 75) – Боніфасе (Амірі, 89).
Лейпциг: Бласвіх – Генрікс, Сімакан, Орбан, Раум – Зайвальд (Люкеба, 62), Шлагер (Карвалью, 84) – Сімонс (Кампль, 62), Ольмо (Поульсен, 62) – Вернер, Опенда (Форсберг, 75).
Попередження: Зайвальд (62), Боніфасе (69), Люкеба (81).