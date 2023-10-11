Німеччина

Матч збірних України та Італії у листопаді в рамках відбору на ЄВРО-2024 відбудеться на домашній арені "фармацевтів".

Напередодні офіційно стало відомо про те, що номінально домашній поєдинок національної збірної України проти Італії, який відбудеться 20 листопада в рамках відбору на чемпіонат Європи-2024, пройде на домашньому стадіоні леверкузенського Баєра — БайАрені.

Генеральний директор Баєра Фернандо Карро прокоментував цю новину.

"Ми раді, що змогли надіслати повідомлення, хоч і невелике, про нашу солідарність і підтримку. Для багатьох українців, які наразі знайшли свій другий дім у Рейнській області, ця гра на БайАрені є чудовою можливістю безпосередньо підтримати рідну команду.

Так само, як і для численних італійських громадян, які проживають у нашому регіоні. Ми сподіваємося на мирне і, звичайно, захоплююче свято футболу", — цитує слова Фернандо Карро офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 14 жовтня у Празі відбудеться номінально домашня гра України та Північної Македонії, а 17-го на "синьо-жовтих" чекає виїзний поєдинок проти Мальти.