Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гру відбору до Євро-2024 прийматиме стадіон клубу Бундесліги.

БайАрена леверкузенського Баєра прийматиме матч збірної України проти Італії, який відбудеться 20 листопада у рамках групового раунду кваліфікації Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Керівництво німецького клубу на прохання УАФ погодилося надати свій стадіон для проведення номінально домашнього поєдинку "синьо-жовтих". Грою проти італійців українська національна команда закриватиме програму відбору до Євро-2024.

Про початок продажу квитків буде додатково повідомлено на сайтах УАФ та Баєра. Матч має розпочатися 20 листопада о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, 14 жовтня у Празі відбудеться номінально домашня гра України та Північної Македонії, а 17-го на "синьо-жовтих" чекає виїзний поєдинок проти Мальти.