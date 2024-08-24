Джеймі Байно-Гіттенс приніс перемогу "джмелям".
БД - АФ, Getty Images
24 серпня 2024, 21:28
У рамках першого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула перемогу над франкфуртським Айнтрахтом.
Гравець "джмелів" Джеймі Байно-Гіттенс оформив дубль, який і приніс його команді перемогу у стартовому матчі сезону.
Таким чином, Дортмунд здобув перемогу у дебютному матчі Нурі Шахіна в чемпіонаті Німеччини на чолі Боруссії.
Боруссія Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт 2:0
Голи: Байно-Гіттенс, 72, 90+3
Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Зюле, Шлоттербек — Р'єрсон, Джан (Нмеча, 81), Гросс, Мален (Байно-Гіттенс, 59) — Забітцер (Рейна, 81), Брандт (Бенсебаїні, 85) — Адеємі (Беєр, 59)
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен, Кох, Тута, Теат (Нкунку, 69) — Скірі, Ларссон — Мармош (Матанович, 69), Гьотце (Гойлунн, 77), Шаїбі (Узун, 78) — Екітіке (Кнауфф, 78)
Попередження: Скірі