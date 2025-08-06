Німеччина

Словенець зробив свій вибір на користь "червоних дияволів".

Нападник Лейпцига Беньямін Шешко незабаром може стати гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний словенець дав свою згоду на перехід до складу "червоних дияволів", із якими вже погодив контракт до літа 2030 року.

Раніше була інформація, що Лейпциг прийняв пропозицію Ньюкасла у розмірі 90 млн євро за Шешко.

Минулого сезону Шешко провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав шість гольових передач.

Також додамо, що Ньюкасл був готовий відпустити свого форварда Александера Ісака до Ліверпуля, якщо їм вдасться домовитися про трансфер Шешко.