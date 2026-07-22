Німеччина

Колишній захисник збірної Німеччини готується до роботи разом із Юргеном Клоппом.

Німецький футбольний союз продовжує активні переговори з Пером Мертезакером щодо призначення на посаду керуючого директора зі спорту. Про це повідомляє Sky Sport Germany.



За інформацією джерела, 40-річний ексзахисник має замінити Андреаса Реттіга, який залишить свою посаду наприкінці поточного року. Повідомляється, що Мертезакер готовий прийняти пропозицію DFB та працювати разом із Юргеном Клоппом, який стане головним тренером збірної Німеччини.

Мертезакер є чемпіоном світу 2014 року у складі збірної Німеччини, за яку провів 104 матчі. На клубному рівні він виступав за Ганновер, Вердер та лондонський Арсенал.