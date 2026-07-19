Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сторони вже досягли принципової згоди у США.

Відомий спортивний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Юрген Клопп повертається до тренерської діяльності. Німецький спеціаліст візьме на себе керівництво своєю національною збірною.

За інформацією джерела, принципову угоду між усіма сторонами було формально закріплено цими днями під час перебування у Сполучених Штатах Америки. Усі ключові деталі вже узгоджені, і офіційне підписання контракту відбудеться наступного тижня.

Німецький футбольний союз довіряє Клоппу розбудову команди на найближчі кілька років. Тренер поведе Бундестім одразу на два великі міжнародні турніри: Чемпіонат Європи 2028 та Чемпіонат світу 2030

Нагадаємо, Юліан Нагельсманн покинув посаду головного тренера Німеччини, після сенсаційної поразки від Парагваю у серії пенальті в 1/16 ЧС-2026.