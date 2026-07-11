Німеччина

Збірна Німеччини та німецький фахівець досягли домовленості щодо контракту до завершення чемпіонату світу-2030.

Юрген Клопп незабаром має очолити національну збірну Німеччини.

За інформацією журналістів Фабріціо Романо та Флоріана Плеттенберга, Німецький футбольний союз та 59-річний спеціаліст досягли принципової домовленості після переговорів, які відбулися в Нью-Йорку. До цього Фабріціо Романо також повідомляв про призначення Клопа.



Повідомляється, що сторони узгодили контракт, який буде розрахований до завершення чемпіонату світу 2030 року. Наразі залишилося врегулювати лише фінальні деталі угоди.



Також Клоппу ще необхідно остаточно завершити свій відхід із компанії Red Bull. Очікується, що найближчим часом він проведе заключні переговори з генеральним директором компанії Олівером Мінцлаффом, після чого всі формальності буде закрито.



За даними Плеттенберга, Німецький футбольний союз планує офіційно оголосити про досягнення домовленості з Юргеном Клоппом уже сьогодні.