Німеччина

Німецький футбольний союз планує зустрітися з Юргеном Клоппом у США та обговорити не лише контракт, а й модель управління національною командою.

Німецький футбольний союз активно працює над можливим призначенням Юргена Клоппа на посаду головного тренера збірної Німеччини. За інформацією журналіста Патріка Бергера, найближчим часом представники DFB вирушать до США, де проходить чемпіонат світу-2026, щоб особисто провести переговори з 59-річним фахівцем.

Повідомляється, що Клопп позитивно ставиться до можливості очолити національну команду. Сторони мають намір визначитися щодо подальшої співпраці ще під час мундіалю.

Окрім умов контракту, на переговорах обговорюватимуть структуру роботи збірної. Клопп може отримати значно ширші повноваження, ніж традиційно має головний тренер, включно з впливом на побудову всієї спортивної вертикалі команди.

Також розглядається формування нового тренерського штабу. До нього може увійти багаторічний помічник Клоппа Петер Кравіц, який працював разом із ним у Боруссії Дортмунд і Ліверпулі. Серед інших потенційних кандидатів називають Пепа Лейндерса та Йоахіма Льова.

За даними джерела, у DFB сподіваються, що Red Bull і Ральф Рангнік не створюватимуть перешкод для відходу Клоппа. Якщо домовленості буде досягнуто, федерації, ймовірно, доведеться виплатити компенсацію, що стане першим подібним випадком в історії збірної Німеччини.