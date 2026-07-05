Німеччина

Німецький фахівець погодився прийняти національну команду, а сторони завершують узгодження деталей контракту та його виходу з Red Bull.

Юрген Клопп стане новим головним тренером збірної Німеччини. Про досягнення домовленості повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 59-річний фахівець уже погодився очолити національну команду. Наразі сторони завершують обговорення деталей довгострокового контракту, структури майбутнього проєкту та умов припинення співпраці Клоппа з групою Red Bull.

Також повідомляється, що в Red Bull розглядали кандидатуру Олівера Гласнера як можливого наступника Клоппа. Проте австрійський наставник уже домовився про призначення головним тренером Ноттінгем Форест.

Таким чином, після дворічної паузи Юрген Клопп повертається до тренерської роботи та найближчим часом офіційно очолить збірну Німеччини, замінивши на цій посаді Юліана Нагельсмана.