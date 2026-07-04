Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коли відомий німець очолить збірну — наразі невідомо.

Колишній головний тренер Ліверпуля та дортмундської Боруссії Юрген Клопп прокоментував своє можливе призначення на пост коуча збірної Німеччини після чергового провалу національної команди на ЧС-2026.

"Так, я можу підтвердити переговори. Все пішло досить швидко. Юліан пішов у відставку. Німецький футбольний союз шукає наступника. І вони розмовляють зі мною.

Що ще потрібно зробити для мого призначення? Чекати. У мене контракт із Red Bull. Я сказав, що зацікавлений у переговорах. Вони будуть інтенсивними, тому що йдеться не лише про Юліана.

Мені також треба поговорити з Олівером Мінцлаффом. Він мій роботодавець. Ми вже торкнулися кількох питань. Я припускаю, що він не заважатиме. Я пропрацював 19 місяців. Це був напружений час.

Я готовий. Як тільки переговори почнуться, ваш розум почне працювати в шаленому темпі. Ми повинні кардинально змінити ситуацію", — наводить слова Клоппа журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Клоппа був Ліверпуль, який він залишив у 2024 році. З жовтня німець очолює відділ глобального розвитку футболу від компанії Red Bull.

Раніше збірна Німеччини попрощалася з Юліаном Нагельсманном, під керівництвом якого "бундестім" дійшла до 1/16 фіналу ЧС-2026, де поступилася Парагваю у серії післяматчевих пенальті.