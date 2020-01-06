Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на центральный матч тура в Серии А.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Наполи в домашнем матче против Интера. Коэффициент на победу неаполитанцев в Parimatch составляет 2,6.

Вероятность победы лидера чемпионата оценена в 2,7, а на ничью Parimatch отводит коэффициент 3,5.

Если вы считаете, что Наполи выиграет оба тайма и эта ставка зайдет, Parimatch увеличит ее в 7,5 раз. Аналогичную ставку на Интер – в 7,8.

Матч Наполи — Интер начнется сегодня в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.