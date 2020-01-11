Италия

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Италии между Кальяри и Миланом.

В поединке 19-го тура первенства Серии А Кальяри после разгрома от Ювентуса постарается отыграться на Милане.

Кальяри — Милан

Суббота, 11 января, 16:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Розарио Абиссо. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Судя по всему, на Сардинии произойдет знаменательное событие: Ибрагимович впервые выйдет в стартовом составе после возвращения в Милан. В матче 18-го тура швед вышел на замену, и, хотя и немного оживил игру, принести "дьяволам" победу не смог — ничья 0:0. Возможно, ему просто не хватило времени?

В последний раз "россонери" смогли поразить ворота соперника в Серии А 8 декабря (победа над Болоньей), и с тех пор голевая "засуха" затянулась на три тура.

Ни для кого не секрет, что Стефано Пьоли намерен в дальнейшем делать ставку в атаке именно на Ибрагимовича, а дни Пьонтека в Милане, по всей видимости, сочтены. Именно под Златана тренер "россонери" даже намерен поменять тактическую расстановку с 4-3-3 на 4-4-2, используя в паре со шведом Леау, но маловероятно, что Пьоли рискнет опробовать эту еще не отработанную новинку в выездном поединке против очень непростого Кальяри.

Три поражения подряд "островитян", совсем недавно занимавших место в Топ-4, не должны вводить в заблуждение. Даже в разгромной встрече с Ювентусом (0:4) "россоблу", по крайней мере, в первом тайме, выглядели совсем неплохо. Вот только поймавшего кураж Криштиану Роналду сдержать не удалось, да и всем понятно, что нынешнему Милану до Ювентуса очень далеко.

Интересные факты

– Команды провели между собой 76 матчей во всех турнирах: 8 побед Кальяри, 41 — Милана и 27 ничьих.

– В Серии А Кальяри принимал Милан 37 раз: 5 побед, 15 поражений и 17 ничьих.

– В последних 30-ти матчах во всех турнирах Кальяри смог выиграть у Милана лишь раз.

– Кальяри проиграл последние 3 матча Серии А.

– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних семи матчах Серии А.

– Милан не может забить в последних трех матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Кальяри — Милан завершился со счетом 1:1.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Краньо, Паволетти, Кастро, Чеппителли — Дуарте.

прогноз 1:1

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.