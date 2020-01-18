Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Наполи продолжает чередовать победы с поражениями, но и стоит сказать, что проигрыши были от достойных противников. Большой проблемой для неаполитанцев в матчах против Интера и Лацио стала не лучшая игра Мерета и Оспины, которые, можно сказать, отобрали очки у своей команды нелепыми действиями в рамке.

Фиорентина же после неудачной серии результатов смогла добыть две победы. Сперва "фиалки" минимально одолели СПАЛ в Серии А, а после обыграли Аталанту в Кубке Италии. Фиорентина находится на 14 строчке турнирной таблицы с 21 баллом, что, как оказалось, совсем не далеко от Наполи, у которого 24 балла.

Из пяти последних поединков между этими командами два закончились нулевой ничьей. В четырех из тех пяти матчей команды не смогли обменяться голами. Откровенно выбивается лишь последняя встреча этих соперников, которая завершилась со счетом 4:3 в пользу неаполитанцев.

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение Наполи, предоставляя на победу подопечных Дженнаро Гаттузо 1,62. На Фиорентину же можно поставить с показателем 5,30, а ничейный результат оценивается в 4,05.