Стали известны стартовые составы команд на матч 21 тура Серии А между Интером и Кальяри.
эшли янг, getty images
26 января 2020, 12:39
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Янг, Барелла, Валеро, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес
Запасные: Паделли, Берни, Годин, Санчес, Мозес, Раноккья, Димарко, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио
Кальяри: Краньо — Фараго, Валукьяевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Олива, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне
Запасные: Ульсен, Рафаэль, Ликояннис, Маттьелло, Порру, Бирса, Кастро, Чигарини, Гальяно
Матч Интер — Кальяри начнется в 13:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.