Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Янг, Барелла, Валеро, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Берни, Годин, Санчес, Мозес, Раноккья, Димарко, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио

Кальяри: Краньо — Фараго, Валукьяевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Олива, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне

Запасные: Ульсен, Рафаэль, Ликояннис, Маттьелло, Порру, Бирса, Кастро, Чигарини, Гальяно

Матч Интер — Кальяри начнется в 13:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.