Италия

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 23 тура Серии А между Интером и Миланом.

Главный тренер Интера Антонио Конте решил оставить на скамейке запасных звездного новичка команды Кристиана Эриксена в матче против Милана, предпочтя ему Матиаса Весино. В основе "россонери", как и ожидалось, выйдет Златан Ибрагимович, который сегодня сыграет единственного чистого нападающего — Рафаэль Леау остался в запасе.

Интер: Паделли — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг — Лукаку, Санчес

Запасные: Ханданович, Станкович, Мозес, Сенси, Раноккья, Асамоа, Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио, Бираги

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич — Чалханоглу — Ибрагимович

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Брешанини, Мусаккьо, Билья, Лаксальт, Бонавентура, Салемакерс, Габбья, Калабрия, Леау, Пакета

Матч Интер — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.