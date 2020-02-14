Инновации в VAR: В Серии А могут разрешить делать запрос на просмотр видеоповтора

Италия

Федерация футбола Италии готова утвердить изменения в работе системы видеоповторов.

Федерация футбола Италии на своем официальном сайте отреагировала на многочисленные обращения клубов Серии А касательно работы системы видеопомощи арбитрам, заявив о готовности внести в данную инновацию изменения.

Таким образом, командам высшего итальянского дивизиона в будущем могут разрешить делать запрос на пересмотр видеоповтора в случае спорного эпизода, однако воспользоваться этой возможность можно будет лишь единожды за матч.

Руководство FIGC надеется, что данное изменение в работе системы VAR сможет уладить разногласия между клубами при возникновении неоднозначных ситуаций на поле, благодаря чему улучшится имидж Серии А.

Отмечается, что Федерация футбола Италия уже получила от ФИФА неофициальное разрешение на проведение этого эксперимента.

Напомним, ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил о своем отрицательном отношении в вопросе введения системы VAR.