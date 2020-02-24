Встреча команде не состоится 29 февраля.
Удинезе – Фиорентина, Getty Images
24 февраля 2020, 10:57
Итальянские власти перенесли матч 26-го тура Серии А между Удинезе и Фиорентиной, сообщает официальный сайт флорентийского клуба.
Такое решение было принято в мерах борьбы с распространением коронавируса по территории Италии.
Ранее сообщалось, что в пяти регионах Италии запретили все массовые мероприятия до конца февраля.
Матч Удинезе – Фиорентина должен был состояться в Удине в субботу, 29 февраля. Новая дата поединка пока остается неизвестной.
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