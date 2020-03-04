Италия

И вторая полуфинальная встреча Кубка Италии может не состоятся в назначенный день.

Ответный поединок 1/2 финала Кубка Италии между Наполи и Интером могут перенести, сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что также рассматривается вариант с проведением игры при пустых трибунах, однако президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис на такое не согласен.

Отметим, что первый поединок между командами завершился минимальной победой команды Дженнаро Гаттузо.

Ранее был перенесен другой ответный полуфинальный матч Кубка Италии между Миланом и Ювентусом.