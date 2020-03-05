Италия

Таким образом решится проблема с переносом матчей.

Полуфинальные поединки Кубка Италии в текущем сезоне могут пройти в формате финала четырех, сообщает Tuttosport.

По данным источника, Федерация футбола Италии до сих пор не утвердила новые даты перенесенных матчей Ювентус — Милан и Наполи — Интер.

Таким образом, существует вариант, следовательно которому полуфинальные встречи и финал будут сыграны в течение одной недели в конце мая. Отмечается, что даты будут зависеть от того, будут ли итальянские клубы задействованы в поединках в еврокубках к тому времени.

Напомним, встречи Кубка Италии и ряд матчей Серии А были перенесены из-за вспышки коронавируса. Известно, что до третьего апреля все спортивные события будут происходить без зрителей.