Президент Ювентуса — о переносе матчей: Мы должны следовать тому, что говорит правительство

Также Андреа Аньелли рассказал, что обсуждал с президентом Интера перенос поединка их команд.
Андреа Аньелли, Getty Images
05 марта 2020, 17:56
Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли прокомментировал ситуацию с переносом поединка его команды против Интера из-за ситуации с распространением коронавируса в Италии.
"Наша позиция была ясна с самого начала. Мы должны следовать тому, что говорит правительство. Конечно, мы несем экономические потери. Я знаю, что у президента Интера Стивена Чжана такая же позиция, как и у меня. Я с большим уважением отношусь к нему, мы обсуждали этот вопрос несколько недель назад, когда он пришел ко мне на ужин. Мы обсудили серьезность ситуации", — цитирует президента сайт Джанлуки Ди Марцио.
Помимо этого, также перенесен матч Интер — Наполи.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.