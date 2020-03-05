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    05 марта 2020, 17:56

    Президент Ювентуса — о переносе матчей: Мы должны следовать тому, что говорит правительство

    Также Андреа Аньелли рассказал, что обсуждал с президентом Интера перенос поединка их команд.

    Андреа Аньелли, Getty Images
    Андреа Аньелли, Getty Images 05 марта 2020, 17:56

    Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли прокомментировал ситуацию с переносом поединка его команды против Интера из-за ситуации с распространением коронавируса в Италии.

    "Наша позиция была ясна с самого начала. Мы должны следовать тому, что говорит правительство. Конечно, мы несем экономические потери. Я знаю, что у президента Интера Стивена Чжана такая же позиция, как и у меня. Я с большим уважением отношусь к нему, мы обсуждали этот вопрос несколько недель назад, когда он пришел ко мне на ужин. Мы обсудили серьезность ситуации", — цитирует президента сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Помимо этого, также перенесен матч Интер — Наполи.

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    Интер Ювентус

    Источники

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