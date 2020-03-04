Правительство Италии выпустило постановление, следовательно которому все спортивные события на территории страны должны происходить без зрителей как минимум до третьего апреля из-за вспышки коронавируса — Football Italia.

Отмечается, что на футбольные поединки не будут пускать болельщиков даже в тех регионах, где не было зафиксировано случаев заражения.

Кроме того, постановление позволит возобновить игры Серии А, которые ранее были перенесены. Так, в ближайший уик-энд состоятся поединки 26-го тура, а именно:

Суббота, 7 марта
Сампдория – Верона

Воскресенье, 8 марта
Милан – Дженоа
Парма – Спал
Сассуоло – Брешия
Удинезе – Фиорентина
Ювентус – Интер

Ранее сообщалось, что существовала угроза того, что все поединки Серии А будут и вовсе отменены.