Из-за коронавируса этот и ряд других поединков пройдут без зрителей.
Стадион Ювентуса, getty images
04 марта 2020, 21:58
Правительство Италии выпустило постановление, следовательно которому все спортивные события на территории страны должны происходить без зрителей как минимум до третьего апреля из-за вспышки коронавируса — Football Italia.
Отмечается, что на футбольные поединки не будут пускать болельщиков даже в тех регионах, где не было зафиксировано случаев заражения.
Кроме того, постановление позволит возобновить игры Серии А, которые ранее были перенесены. Так, в ближайший уик-энд состоятся поединки 26-го тура, а именно:
Суббота, 7 марта
Сампдория – Верона
Воскресенье, 8 марта
Милан – Дженоа
Парма – Спал
Сассуоло – Брешия
Удинезе – Фиорентина
Ювентус – Интер
Ранее сообщалось, что существовала угроза того, что все поединки Серии А будут и вовсе отменены.