Италия

Из-за коронавируса этот и ряд других поединков пройдут без зрителей.

Правительство Италии выпустило постановление, следовательно которому все спортивные события на территории страны должны происходить без зрителей как минимум до третьего апреля из-за вспышки коронавируса — Football Italia.

Отмечается, что на футбольные поединки не будут пускать болельщиков даже в тех регионах, где не было зафиксировано случаев заражения.

Кроме того, постановление позволит возобновить игры Серии А, которые ранее были перенесены. Так, в ближайший уик-энд состоятся поединки 26-го тура, а именно:

Суббота, 7 марта

Сампдория – Верона

Воскресенье, 8 марта

Милан – Дженоа

Парма – Спал

Сассуоло – Брешия

Удинезе – Фиорентина

Ювентус – Интер

Ранее сообщалось, что существовала угроза того, что все поединки Серии А будут и вовсе отменены.