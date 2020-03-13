Италия

Варианты с завершением чемпионата Италии или определении победителя через плей-офф не нашли поддержки.

Сезон в Серии А должен быть продолжен согласно регламенту как только для этого представится возможность — сообщает Gazzetta dello Sport.

Во врем видеоконференции с участием представителей клубов Серии А и руководства лиги были рассмотрены варианты отмены чемпионата или проведения плей-офф с целью определения чемпиона, однако большинство высказалось за проведение полноценного турнира в 38 туров, который возобновится, как только улучшится эпидемиологическая ситуация.

Тем временем новости с фронта борьбы с коронавирусом неутешительные: в пятницу, 13 марта, появилась информация об обнаружении COVID-19 у нападающего Фиорентины и еще четырех игроков Сампдории.

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