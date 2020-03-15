Италия

Теперь в Серии А болеют 10 футболистов.

Центральный защитник Сампдории Амар Колли не болен коронавирусом — сообщил сам футболист в своем Инстаграм.

Первый тест, после которого он попал в карантин наряду со своими товарищами по команде Маноло Габбьядини, Альбином Экдалем, Антонино Ла Гуминой, Мортеном Торсби, Фабио Де Паоли и Бартошем Берешиньски, был сомнительным, но после этого он несколько раз его пересдал, и все тесты были отрицательными.

Помимо шести игроков Сампдории, коронавирусом в Серии А болеют три футболиста Фиорентины и один Ювентуса.

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