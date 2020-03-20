Италия

Стало известно, когда вернется к тренировочному процессу неаполитанский клуб.

Официальный сайт Наполи сообщил, что клуб вернется к тренировочному процессу в среду, 25 марта.

Примечательно, что такое решение идет наперекор запрету Лиги и правительства о приостановлении спортивной деятельности.

Ранее сообщалось, что сезон в Серии А может продлиться до 17 июля. Также Серия А не планирует расширяться до 22-х команд.

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