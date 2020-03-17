Италия

В Италии все-таки рассчитывают завершить сезон-2019/20.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина исключает вариант с изменением регламента национального чемпионата.

"В данный момент идея с увеличением Серии А до 22-х команд и отменой вылета даже не рассматривается, – цитирует Гравину Tuttomercatoweb. – Мы все еще намерены завершить чемпионат согласно нынешнему формату и продолжить в следующем сезоне без его изменений".

Ранее сообщалось, что Серия А доиграет первенство с 2 мая по 30 июня.

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