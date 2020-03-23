Италия

Игрок Ювентуса попал под "горячую руку" представителя медиа.

Итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли яростно восприняли факт того, что спортсмены и знаменитое личности имеют привилегированные условия, что касается тестов на выявление коронавируса.

Свое недовольство Сельвиджия описала на примере Пауло Дибалы и его девушки, у которых недавно обнаружили инфекцию.

"Требую объяснений: почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками для теста на Covid-19, а Дибалу и его подругу – можно? Почему футболистам, журналистам, дирижерам и детям руководителей компаний отдается приоритет? В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Я впадаю в бешенство, когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных", — цитирует журналистку Corriero dello Sport.

На данный момент Италия является самой инфицированной страной Европы (второй в мире после Китая), а также находится на первом месте в мире по числу смертей из-за коронавируса: из 59 138 зараженных — 5 476 летальных исхода.

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