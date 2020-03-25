Италия

Массимо Ферреро уверен, что нужно думать уже о следующем чемпионате Италии.

Серия А уже более двух недель находится на паузе из-за коронавируса. Владелец Сампдории Массимо Ферреро уверен, что результаты нынешней кампании нужно аннулировать, сообщает Football Italia.

"Следующая Серия А должна быть такой же, как и в этом году. Для меня сезон закончен сейчас", — заявил Ферреро.

"Скудетто? Знаю, что Клаудио Лотито (президент Лацио – прим.) прибьет меня за эти слова, но такова жизнь, Серию А нужно закончить сейчас. Мы должны двигаться в этом направлении. Давайте уже говорить о следующем чемпионате, не об этом".

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СМИ утверждают, что итальянский футбол разделился на два лагеря. Один, ведомый президентом Лацио Клаудио Лотито, желает доиграть нынешнюю кампанию – "орлы" сражаются за чемпионство. Другой же хочет признать нынешний сезон недействительным и в августе начать новый чемпионат с 22 клубами.