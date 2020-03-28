Италия

Руководство клуба пришло к договоренности с командой.

Игроки и тренерский штаб первой команды Ювентуса не получат заработную плату в период с марта по июнь, сообщает официальный сайт туринцев.

Такое решение принято из-за финансовых проблем клуба, которые вызвала эпидемия коронавируса в Италии.

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Таким образом, "Старая синьора" сможет сэкономить сумму порядка 90 миллионов евро. В ближайшие недели будут утверждены личные соглашения с игроками и тренером, как того требуют действующие правила.

"В случае возобновления матчей текущего сезон, клуб будет добросовестно вести переговоры с игроками об увеличении компенсаций. Ювентус хотел бы поблагодарить игроков и тренера за их преданность в трудное время для всех", — гласит заявление клуба,

Напомним, что игроки Барселоны ранее отказались от снижения заработной платы.

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