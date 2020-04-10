Италия

"Россонери" отправят более двух тысяч посылок своим фанатам.

Владельцы сезонных абонементов Милана в возрасте более 65 лет получат посылки от клуба, сообщает Radio Rossonera.

В посылках, среди прочего, будут маски, а также брендированные клубные гаджеты. Ожидается, что таких посылок будет две тысячи.

Ранее владельцы Милана, семья Сингер, пожертвовали 100 тысяч евро местной больнице на аппараты искусственной вентиляции легких.

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