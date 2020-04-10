Италия

За "россонери" сыграет Рафаэль Леао, за "нерадзурри" Себастьяно Эспозито.

Два соседа по Сан-Сиро Милан и Интер проведут виртуальное дерби в условиях карантина. Об этом сообщает Twitter-аккаунты обоих клубов.

Организатором данного поединка выступила стриминговая компания DAZN. Виртуальный поединок состоится в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020.

Интересы Милана будет представлять Рафаэль Леао, за Интер играть будет Себастьяно Эспозито.

Get ready for the first-ever #eDerbyMilano, Saturday at 12.30 CEST 🎮⚽@RafaeLeao7 takes on Esposito in a @officialpes game. Save the date!



Sabato non perdetevi il primo eDerby di Milano: Leão sfida Esposito a #eFootballPES2020 🎮⚽#acmilantogether@DAZN_IT pic.twitter.com/9DlPmdF5UP — AC Milan (@acmilan) April 9, 2020

Матч будет комментировать журналист DAZN, также запланированы послематчевые комментарии участников игры.

Прямую трансляция поединка можно будет увидеть на страницах Милана в Facebook и YouTube.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.