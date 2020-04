Два соседа по Сан-Сиро Милан и Интер проведут виртуальное дерби в условиях карантина. Об этом сообщает Twitter-аккаунты обоих клубов.

Организатором данного поединка выступила стриминговая компания DAZN. Виртуальный поединок состоится в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020.

Интересы Милана будет представлять Рафаэль Леао, за Интер играть будет Себастьяно Эспозито.

Get ready for the first-ever #eDerbyMilano, Saturday at 12.30 CEST 🎮⚽@RafaeLeao7 takes on Esposito in a @officialpes game. Save the date!



Sabato non perdetevi il primo eDerby di Milano: Leão sfida Esposito a #eFootballPES2020 🎮⚽#acmilantogether@DAZN_IT pic.twitter.com/9DlPmdF5UP