За "россонери" сыграет Рафаэль Леао, за "нерадзурри" Себастьяно Эспозито.
Getty Images
10 апреля 2020, 10:28
Два соседа по Сан-Сиро Милан и Интер проведут виртуальное дерби в условиях карантина. Об этом сообщает Twitter-аккаунты обоих клубов.
Организатором данного поединка выступила стриминговая компания DAZN. Виртуальный поединок состоится в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020.
Интересы Милана будет представлять Рафаэль Леао, за Интер играть будет Себастьяно Эспозито.
Матч будет комментировать журналист DAZN, также запланированы послематчевые комментарии участников игры.
Прямую трансляция поединка можно будет увидеть на страницах Милана в Facebook и YouTube.
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