Италия

"Блучеркьяти" намерены уменьшить информационный шум.

Официальный сайт Сампдории выступил с заявлением, в котором сообщается, что клуб больше не будет оповещать о новых случаях заболевания коронавируса в команде.

"Сампдория объявляет, что во избежание утечек и ненужного паникерства мы предпочитаем не предоставлять больше информации о своем персонале и команде, которые при наличии незначительных симптомов прошли проверки, предусмотренные в отношении коронавируса. Единственная важная новость заключается в том, что с игроками все в порядке, и они находятся в своих домах".

По последней информации, в стане "блучеркьяти" коронавирусом заболели пятеро футболистов и клубный врач.

На домашнем карантине находятся все сотрудники и футболисты клуба, чьи тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.