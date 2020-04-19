Функционер не сумел избежать заболевания.
Массимо Челлино, getty images
19 апреля 2020, 06:28
Президент Брешии Массимо Челлино заявил, что тест на коронавирус, который он ранее сдал в больнице Кальяри, показал положительный результат.
"После двух недель карантина я отправился в больницу, чтобы проверить, есть ли у меня вирус".
"Оказалось, что у моей дочери был вирус, но у моего сына его нет, а потом обнаружили и у меня. Я чувствовал чрезмерную усталость и сильную боль в костях", — сказал Челлино La Repubblica.
Напомним, руководитель Брешии остается противником возобновления Серии А. Ранее Челлино заявил, что не позволит своей команде выходить на поле, даже под угрозой снятия очков.