Италия

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших полузащитниках Милана. Здесь же выбрать исполнителей для символической сборной было вдвойне сложно, ведь уж слишком много великолепных мастеров выступало на этих позициях. Как бы там ни было, мы постарались выделить игроков, которые отыграли важнейшую роль в разных периодах истории "россонери".

Напомним, что выбранная нами схема для Милана — 4-4-2 с одним опорником, двумя центрхавами и одним инсайдом.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Опорные полузащитники

Джованни Трапатонни

Период выступлений: 1957 — 1970

Матчей: 339

Голы: 4

Ассисты: 1

Трапаттони — один из тех, кто стал легендой футбола и в качестве игрока, и в качестве тренера. В профессиональной карьере Джованни Милан был и во время игровой карьеры, и во время тренерской, но значительно большего успеха с "россонери" он добился в качестве игрока.

Трапаттони был невероятно важным игроком Милана, который в 60-х доминировал в Европе. Джованни был блестящим опорником, выгрызал все мячи и образцово цементировал центр поля. В 1963-м и 1969-м "россонери" становились сильнейшими в Европе, выиграв Кубок чемпионов, а в 1968-м им покорился Кубок кубков. У болельщиков Милана Трапаттони ассоциируется как футболист, который помог сделать "красно-черных" одним из самых грозных клубов Старого Света.

Франк Райкаард

Период выступлений: 1988 — 1993

Матчей: 201

Голы: 57

Ассисты: 9

Стиль игры, с которым Райкаард двигался во время карьеры футболиста, был завязан на нидерландской философии "тотального футбола", где тактическая проницательность и техническая оснащенность были также важны в опорной зоне, как и сдерживание атакующих игроков соперника.

Благодаря такой "новизне" в европейском футболе, Райкаард принес очень много пользы команде Арриго Сакки (ряд трофеев, в т.ч. два Кубка чемпионов). Однако из-за своего скудного характера пошел на спад при Фабио Капелло.

Будучи номинальным опорником, он имел много свободы, достаточно часто подключаясь к атакам. Команды, у которых были такие игроки, в конце 80-х — начале 90-х находились исключительно на вершине европейского футбола (Барселона, Нидерланды).

По мнению Football.ua, лучшим опорником в истории Милана является Франк Райкаард​.

Центральные полузащитники

Нильс Лидхольм

Период выступлений: 1949 — 1961

Матчей: 380

Голы: 83

Ассисты: 7

На протяжении 50-ых Милан был грозной силой в Италии благодаря трио из Швеции: Нильс Лидхольм, Гуннар Грен и Гуннар Нордаль). Для "россонери" 50-е ознаменовались тем, что клуб стал одним из грандов итальянского футбола. До времен, когда в команде появилось легендарное шведское трио, Милан лишь три раза выигрывал чемпионат Италии (1901, 1906, 1907), а в 50-х "красно-черные" брали Скудетто четыре раза. В 1958-м команда даже добралась до финала Кубка чемпионов, где уступила мадридскому Реалу. В том же году сборная Швеции добралась до финала чемпионата мира с Лидхольмом, Греном и Нордалем в составе), но проиграла превосходным бразильцам (2:5).

Лидхольм был одним из самых умных плеймейкеров своего времени, который отличался прекрасным видением поля и чтением игры. Его отменные тактические навыки, завязанные на контроле мяча, помогли Милану добиться тех успехов, которые описаны выше. В последствии Нильс Лидхольм направил свои знания в тренерское ремесло, трижды возглавляя Милан (1963-1966, 1977-1979, 1984-1987), но это уже совсем другая история.

Звонимир Бобан

Период выступлений: 1991 — 2001

Матчей: 251

Голы: 30

Ассисты: 27

Бобан был важным компонентом полузащиты Милана в течение почти десяти лет и был движущей силой команды в триумфальных четырех сезонах со Скудетто и пятом завоевании клубом трофея Лиги чемпионов (1994). Придя в команду в 1991-ом, он сразу был отправлен в аренду в Бари. Проведя там отменный сезон, наставник Милана Фабио Капелло дал шанс хорвату в основном составе "красно-черных". За счет своей креативности, способности выдать потрясающий пас на форварда или завершить атаку голом благодаря подключению к ней — Бобан стал ключевым винтиком в команде Капелло и украл сердца фанатов "россонери" фактически сразу.

Вплоть до 2001-го Бобан был исключительным игроком основы, но далее новая не менее талантливая генерация Милана вытеснила его из состава и в возрасте 33 лет Звонимир закончил с футболом, повесив бутсы на гвоздь.

Андреа Пирло

Период выступлений: 2001 — 2011

Матчей: 401

Голы: 41

Ассисты: 71

Номинальная позиция Андреа — опорный полузащитник, но все мы понимаем эту условность. Поэтому Пирло в нашем списке попал в один ряд с центральными полузащитниками. Способность этого игрока руководить игрой команды из полузащиты была беспрецедентной в середине прошлого десятилетия. Он был движущей силой "россонери" в двух триумфальных сезонах в Лиге чемпионов (2003, 2007), а также в кампании, когда миланцы добрались до финала (2005).

Пирло не обладал сумасшедшими физическим данными, но компенсировал это все за счет своей техники. Андреа был важен для Милана в течение всех десяти лет, на протяжении которых играл за "россонери". Несмотря на то, что Пирло выступал, помимо Милана, также за Интер и Ювентус, где также шикарно себя проявил, самым успешным этапом его карьеры является именно "красно-черный" клуб. Один из лучших полузащитников в истории футбола.

Джанни Ривера

Период выступлений: 1960 — 1979

Матчей: 648

Голы: 164

Ассисты: 3

Джанни Ривера являлся не просто капитаном команды той легендарной эпохи 60-х, он был настоящим ментором и духовным лидером как на поле, так и за его пределами. Его стиль игры был уникальным и радикально отличался от игры его итальянских товарищей по команде, даже в полузащите. Он никогда не был физически сильным игроком — его структура тела не позволяла ему быть таким. Свою физическую неполноценность он компенсировал высочайшим интеллектом и креативом.

Как и Трапаттони, Ривера стал частью великих успехов Милана в 60-х, выиграв три евротрофея. Милан был одной из сильнейших команд мира, а Ривера, соответственно, одним из лучших игроков. Данное суждение подтверждает одна индивидуальная награда Джанни — Золотой мяч-1969.

По мнению редакции Football.ua, пару центральных полузащитников Милана в символической сборной должна складываться из Андреа Пирло и Джанни Риверы.

Атакующие полузащитники

Кака

Период выступлений: 2003 — 2009; 2013 — 2014

Матчей: 307

Голы: 104

Ассисты: 85

Приехав из Сан-Паулу в 2003 году, Кака сразу в первом же сезоне взял серебро Серии А, а три года спустя была выиграна Лиги чемпионов. Большая часть этого успеха "россонери" была прямым результатом игровых способностей Кака. Бразилец отличался шикарным дриблингом с проходами, умением отдать последний пас, разрезая оборону противника. Кака был достаточно интеллектуальным игроком, который знал, как загнать оборону соперника в тупик.

Кака также обладал хорошим ударом со средних дистанций. Только в одном сезоне во время своего первого шестилетнего пребывания на Сан-Сиро он не смог преодолеть отметку в десять голов за кампанию. Кака называют лучшим бразильцем в истории Милана, о чем спорить достаточно нелепо. Хавбек стал последним футболистом, выигрывавшим Золотой мяч (2007) до эпохи доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Рууд Гуллит

Период выступлений: 1987 — 1993; 1994

Матчей: 171

Голы: 56

Ассисты: 28

Перейдя в Милан из ПСВ в 1987 году, Гуллит стал частью нидерландского трио "россонери" вместе с Марко ван Бастеном и Франком Райкаардом, что имело решающее значение для успеха Милана под руководством Арриго Сакки. Он выиграл Золотой мяч через несколько месяцев после переезда в Италию, а также завершил свою дебютную кампанию с медалью победителя Серии А, когда команда Сакки оставила не у дел Наполи Диего Марадоны.

Атакующий хавбек выиграл еще две Серии А во время своего пребывания на Апеннинах, а также Кубок чемпионов в 1989-м и 1990-м. Гуллит был феноменом для "россонери": с его динамикой и высоким темпом игры, соперники просто-напросто не успевали за скоростными атаками Милана, что позволяло "красно-черным" всегда находиться на шаг впереди оппонентов.

По мнению редакции Football.ua, основным атакующим хавбеком Милана должен стать Рууд Гуллит.

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