Италия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выбирает лучший состав главных клубов Европы.

Для проекта были выбраны десять величайших клубов, которые в большей мере оказали влияние на европейский футбол. В этот список вошли Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария, а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Цикл материалов, а также окончательный выбор по Манчестер Юнайтед, Ювентусу, Барселоне и Баварии от редакции и читателей можно посмотреть здесь.

В данном материале мы расскажем о легендарных вратарях Интера. Редакция остановила свой выбор на Жулио Сезаре, Вальтере Дзенге и Самире Хандановиче. Оговоримся, что выбранная нами схема для "нерадзурри" — 4-1-3-2 с ярко выраженными фланговыми полузащитниками.

Жулио Сезар

Выступал за команду: 2005 — 2012 годы

Матчи: 300

Голов пропущено: 274

"Сухих" матчей: 128

Футбольные академии Бразилии всегда славились воспитанием технически одаренных полевых игроков, однако позиция голкипера для этой страны зачастую оставалась в тени и являлась одной из слабейших в национальной сборной. Да, сейчас в расположении Селесао есть такие звездные вратари, как Алиссон и Эдерсон, но немногим ранее безальтернативным вариантом для Бразилии оставался Жулио Сезар (до того, как Дида завершил карьеру).

Прежде чем отправиться покорять европейский футбол, как и многие его талантливые соотечественники, Жулио Сезар выступал за Фламенго, а уже в конце 2004 года он подписал контракт с Интером. Дебют за "нерадзурри" пришлось отложить на половину сезона из-за лимита легионеров, поэтому бразилец этот период провел на правах аренды за Кьево.

Непродолжительная адаптация к Серии А преподнесла Жулио Сезару первые проблемы. В Кьево он не провел ни одного матча и задумывался о завершении карьеры, но остановил 25-летнего бразильца тогдашний тренер сборной Луис Фелипе Сколари. Впрочем, уже в Интере все звезды для Жулио Сезара сошлись: блеклая игра Франческо Тольдо убедила Роберто Манчини предоставить шанс бразильцу, и специалист не прогадал. Сезар сходу сумел стать основным в Интере, вытеснив из состава более опытного итальянца. Кто знал, что в будущем бразильский вратарь станет настоящей легендой для миланского клуба. За семь лет Жулио поможет Интеру выиграть множество внутренних трофеев, а также добыть победу в Лиге чемпионов 2010 года, где он станет лучшим голкипером турнира.

Свой непримечательный, как для голкипера, рост 186 см Жулио Сезар смог компенсировать невероятной реакцией и прыгучестью. Некоторое время он считался лучшим в мире на своей позиции, поэтому по праву заслужил находиться в нашем списке.

Вальтер Дзенга

Выступал за команду: 1978 — 1994 годы

Матчи: 473

Голов пропущено: 424

"Сухих" матчей: 194

Количество командных трофеев с Интером в комнате Вальтера Дзенги уступает наградам вышеупомянутого Сезара, но не отметить неоценимый вклад итальянца в историю "нерадзурри" просто невозможно. Харизматичный, яркий и открытый к общению Дзенга всегда был любимчиком болельщиков миланского клуба, а его невероятную преданность одной команде трудно представить в нынешних реалиях современного футбола.

Дзенга защищал цвета Интера в период с 1978 по 1994 год, а покинул Джузеппе Меацца уже на закате своей карьеры. За это время вратарь с ростом 188 см провел в футболке "нерадзурри" 473 матча, 194 из которых сыграл на ноль. Помимо чемпионства Италии в сезоне-1988/89, Дзенга стал лучшим голкипером чемпионата мира 1990 года, а также завоевал звание лучшего вратаря Европы по версии УЕФА.

Но каждая красивая история имеет свое красивое завершение. В последний сезон в Интере Дзенга значительно сдал в игровом плане, из-за чего болельщики стали критиковать своего бывшего любимчика. Давление на опытного итальянца оказывалось настолько серьезное, что ему после одного из неудачных матчей против Лацио пришлось выступить на телевидении с официальным заявлением: "Я понимаю ваше недовольство по поводу нашей игры. Особенно это касается одного старого вратаря. В любом случае, без вашей поддержки мы никогда не вернемся на прежний уровень". Уже спустя несколько месяцев Вальтер Дзенга помог Интеру завоевать второй в своей карьере Кубок УЕФА, после чего он отправился доигрывать в менее статусных командах.

Самир Ханданович

Выступал за команду: 2012 — н. в.

Матчи: 331

Голов пропущено: 358

"Сухих" матчей: 115

Самир Ханданович, единственный из нынеиграющих в этом списке, на протяжении всей своей карьеры считался крайне недооцененным вратарем, но с каждым годом словенец доказывал свой высокий уровень мастерства благодаря уверенной игре в воротах. На данный момент Ханданович находится в списке лучших голкиперов мира, а успехи Интера до карантина в нынешнем сезоне – это в том числе его заслуга.

Большую часть карьеры словенский вратарь провел в Удинезе, а в июле 2012 года он присоединился к "нерадзурри" за 15 миллионов евро. С того времени Ханданович пережил в миланском клубе множество перестроек команды и частые смены главных тренеров, но позиция голкипера всегда оставалась надежным оплотом Интера. Об этом свидетельствуют и статистические данные: 115 "сухих" поединков из 331 проведенного.

Кроме того, в пользу Хандановича играют и природные данные. При росте 193 см он, наверное, является лучшим среди своих коллег по показателю отраженных пенальти. Несмотря на то, что в активе Самира нет командных трофеев, а среди личных наград можно отметить лишь неоднократные победы в номинации "Лучший игрок года в Словении", он определенно точно вписал свое имя в историю Интера.

Редакция Football.ua считает, что место в легендарном составе Интера должен занять Вальтер Дзенга, ставший иконой для всех болельщиков "нерадзурри". Окончательный выбор остается за нашими читателями.

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