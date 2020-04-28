Италия

Защитник Лацио недоволен законом итальянского государства.

Франческо Ачерби раскритиковал решение правительства Италии о принятии правил социального дистанцирования, согласно которым граждане могут возобновить бег в парке на расстоянии двух метров от других с 4 мая, а спортсмены в индивидуальных видах спорта, таких как теннис, также могут начать тренировки. Футболисты же пока такой возможности не имеют.

"Я игрок, поэтому не хочу разжигать споры, но кое-что не имеет смысла. Почему нам разрешено бегать в общественном парке, но не на тренировочной площадке, где нас запирают и регулярно проверяют? Это не кажется правильным, потому что я абсолютно уверен, что мы сможем лучше поддерживать меры социального дистанцирования на тренировочной площадке, чем на открытом воздухе.

Если правительство заявляет, что мы не можем идти на тренировочные площадки, тогда нам придется с этим справляться, но мы были ошеломлены последним решением, и я говорю это от имени всех футболистов. Я не понимаю, в чем проблема, и правительство должно предоставить нам объяснение, потому что оно не имеет смысла", — передает слова Ачерби Football Italia со ссылкой на Lazio Style Radio.

Напомним, что Серия А разрабатывает план Б для возобновления игр регулярного чемпионата.