Италия

Итальянские команды продолжают страдать от болезни.

Официальный твиттер Торино сообщает, что один из футболистов команды стал положительный тест на коронавирус.

Примечательно, что имя игрока "быков" не называется. Тем не менее, итальянский клуб отмечает, что болезнь на сегодняшний день проходит без симптомов, а сам футболист помещен на карантин.

Ранее сообщалось, что несмотря на продолжающуюся пандемию, правительство Италии разрешило командам возобновить тренировочный процесс.

К слову, случаи заболевания продолжают фиксировать в других чемпионатах. Так, коронавирус был обнаружен у двух футболистов Боруссии М.