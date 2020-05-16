Италия

Среди "зебрят" заразившихся нет.

Удинезе провел тестирование на короновирус игроков и сотрудников клуба. Все молекулярные и серологические тесты дали отрицательный результат — сообщил официальный сайт клуба.

Удинезе после 26-ти матчей занмает 14-е место в Серии А (28 очков), но рассчитывает после возобновления чемпионата подняться на 10-ю строчку, от которой "зебрят" сейчас отделяет 6 очков.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович, вернувшийся в Милан из Швеции, сдал отрицательные тесты на коронавирус.