Нападающий Ювентуса все еще находится в самоизоляции.
ПАУЛО ДИБАЛА, GETTY IMAGES
05 мая 2020, 19:59
Пауло Дибала не никак не может вылечиться от коронавируса, сообщил официальный сайт "бьянконерри".
26-летний футболист снова сдал положительный тест на COVID-19.
При этом, два других игрока туринской команды здоровы: Блез Матюид и Даниэле Ругани дали отрицательный результат на коронавирус.
Впервые коронавирус у Дибалы и его девушки был обнаружен 21 марта.
Ранее Пауло Дибала рассказал, как сильно скучает по футболу.
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