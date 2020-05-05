Италия

Нападающий Ювентуса все еще находится в самоизоляции.

Пауло Дибала не никак не может вылечиться от коронавируса, сообщил официальный сайт "бьянконерри".

26-летний футболист снова сдал положительный тест на COVID-19.

При этом, два других игрока туринской команды здоровы: Блез Матюид и Даниэле Ругани дали отрицательный результат на коронавирус.

Впервые коронавирус у Дибалы и его девушки был обнаружен 21 марта.

Ранее Пауло Дибала рассказал, как сильно скучает по футболу.

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