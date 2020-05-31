Англия

"Красные дьяволы" заинтересованы в Дугласе Косте и Мерихе Демирале.

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно попытается подписать сразу двух футболистов Ювентуса. Об этот сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, "красные дьяволы" сделали запрос по вингеру Дугласу Косте и защитнику Мериху Демиралю.

Руководство манкунианского клуба твердо настаивает на подписании 29-летнего бразильца, пытаясь выиграть конкуренцию у Пари Сен-Жермен. По Демиралю же конкретных предложений не делалось.

Интересно, что Коста может стать частью сделки по переходу Поля Погба в Ювентус. Даже если возвращение француза в "старую синьору" не произойдет, МЮ все равно попытается оформить трансфер экс-игрока донецкого Шахтера.