Италия

Президент Ассоциации футбольных арбитров Италии сообщил, что его организация изменила мнение по поводу использования системы VAR в условиях карантина.

Марчелло Никки заявил, что Ассоциация футбольных арбитров больше не против работы системы VAR, несмотря на продолжение пандемии COVID-19.

"Если мы будем ждать, пока число инфицированных в стране станет равно нулю, мы никогда не возобновим футбольный сезон, – цитирует президента судейской ассоциации Football Italia. – При соблюдении норм безопасности риск заражения может быть сведен к минимуму даже в студии, где работают арбитры VAR, а постепенное возвращение к нормальной жизни очень важно для Италии".

Не так давно Никки высказывался категорически против системы VAR во время карантина, настаивая на том, что видеоассистентам главного арбитра приходится работать в тесном контакте в замкнутом помещении, что повышает риск передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что с 4 мая в Италии планируют возобновить тренировки, а в конце мая продолжить матчи чемпионата и Кубка.

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