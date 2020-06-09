Испания

Остальные рефери и их ассистенты успешно прошли тесты.

Перед возобновлением сезона-2019/20 в Испании все судьи и их помощники прошли тестирование на коронавирус, и один из тестов оказался положительным — сообщает Sport.es.

Имя арбитра не сообщается. Согласно протоколу безопасности, судья помещен на карантин, а работать на матчах сможет только после того, как два его последовательных теста окажутся отрицательными.

Ранее сообщалось, что первым матчем после карантина в Испании станет андалусийское дерби Севилья — Бетис 11 июня.