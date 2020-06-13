Италия

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между Наполи и миланским Интером.

Полузащитник Наполи Фабиан Руис, чье участие в матче против Интера было под вопросом, все же оказался в заявке команды на поединок, но начнет его на скамейке запасных. Вместо испанца с первых минут сыграет Элиф Элмас. Алленаторе Интера Антонио Конте обошелся без сюрпризов при выборе стартового состава.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Элмас, Демме, Зьелински — Политано, Мертенс, Инсинье

Запасные: Мерет, Карнезис, Гулам, Луперто, Мариу Руи, Руис, Аллан, Лосано, Юнес, Кальехон, Милик, Льоренте

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Брозович, Янг — Эриксен — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Берни, Асамоа, Бираги, Валеро, Гальярдини, Мозес, Пирола, Раноккья, Санчес, Сенси, Эспозито

Матч Наполи — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.